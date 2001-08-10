На Сахалине стартовало первенство ДФО по керлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду учебно-тренировочного центра «Восток» стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу среди девушек и юношей до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В соревнованиях принимают участие более 10 команд из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Приморского края. На первом этапе команды соревнуются по круговой системе, затем пройдут финальные игры.

- Это уже второй большой турнир среди мальчишек и девчонок в нашем регионе. Несмотря на довольно молодой возраст данного вида спорта для нашей области, кёрлинг стремительно набирает обороты популярности среди островитян и молодого поколения, в частности. И в этом немаловажную роль играет, конечно же, министерство спорта и центр спортивной подготовки Сахалинской области, которые предоставляют современную ледовую площадку для соревнований и тренировок по кёрлингу, - отметила главный судья соревнований Татьяна Лукина.

Юные спортсмены, в отличие от взрослых, играют по 6 ендов вместо 8.

- Подготовка к соревнованиям на протяжении всего тренировочного периода шла напряжённо, мы отыгрывали различные ситуации, отрабатывали всевозможные тактики. Соперники сильные, но несмотря на это, от соревнований я жду только победы, тем более что команда у нас отличная, - рассказал сахалинец Вениамин Кальчук.

Соревнования продлятся с 20 по 23 ноября.