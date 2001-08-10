Сахалинские яхтсменки завоевали две медали на международных стартах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Геленджике подвели итоги Международных соревнований по парусному спорту «33-я Геленджикская регата». В них приняли участие 1190 спортсменов из 35 регионов России и шести стран мира, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представляли пять яхтсменов. По результатам восьми гонок в классе «Лазер Радиал» Дарья Костина стала серебряной призеркой, а Амалия Федорова завоевала бронзу среди девушек в возрасте до 17 лет.

- На протяжении шести дней участники состязались в сложных погодных условиях Черного моря. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые и целеустремленные спортсмены. Они получили бесценный опыт, который поможет двигаться вперед в их спортивной карьере. Соревнования такого уровня открывают новые горизонты и вдохновляют на дальнейшие успехи, - резюмировала тренер островной спортшколы олимпийского резерва летних видов Дарья Федорова.