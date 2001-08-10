Сахалинцы стали победителями командного Кубка ДФО по настольному теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Командный Кубок Дальневосточного федерального округа по настольному теннису прошёл во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.
Соревнования собрали 11 команд, представлявших Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области.
Островная мужская команда в составе Ивана Леонова, Романа Корниенко, Алексея Геращенко и Руслана Юдина уверенно прошла квалификацию, обыграв приморцев, магаданцев и представителей Еврейской АО. В полуфинале сахалинцы нанесли поражение спортсменам из ДВФУ (Владивосток). В финале островитяне встретились с соперниками из Забайкалья, где также одержали победу. Два очка взял Иван Леонов и ещё одно – Роман Корниенко.
Также на соревнованиях выступила и женская сахалинская команда в составе Екатерины Веденцевой, Елизаветы Рыжковой и Надежды Черданцевой. По итогам турнира она остановилась в шаге от призов и заняла четвёртое место.
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