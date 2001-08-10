Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2024
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11:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы стали победителями командного Кубка ДФО по настольному теннису

Сахалинцы стали победителями командного Кубка ДФО по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Командный Кубок Дальневосточного федерального округа по настольному теннису прошёл во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.

Соревнования собрали 11 команд, представлявших Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области.

Островная мужская команда в составе Ивана Леонова, Романа Корниенко, Алексея Геращенко и Руслана Юдина уверенно прошла квалификацию, обыграв приморцев, магаданцев и представителей Еврейской АО. В полуфинале сахалинцы нанесли поражение спортсменам из ДВФУ (Владивосток). В финале островитяне встретились с соперниками из Забайкалья, где также одержали победу. Два очка взял Иван Леонов и ещё одно – Роман Корниенко.

Также на соревнованиях выступила и женская сахалинская команда в составе Екатерины Веденцевой, Елизаветы Рыжковой и Надежды Черданцевой. По итогам турнира она остановилась в шаге от призов и заняла четвёртое место.

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