На международном турнире по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II международный турнир по плаванию «Сахмастерс» в категории «Мастерс» завершился в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты прошли в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта им. В.В. Сальникова.

- Этот турнир уже стал традиционным, и у нас с самого начала была задумка приглашать спортивные делегации из других стран. Сейчас мы ещё немного «обкатаемся» и в дальнейшем будем расширять географию спортсменов, - рассказал президент Федерации плавания «Мастерс» России Александр Данилов. – Радует, что в сравнении с прошлым годом на «Сахмастерс» стало почти в два раза больше эстафет. Судейская бригада тоже осталась прежней, работает хорошо, поубирали шероховатости. Кто впервые приехал на остров, оставляют только положительные отзывы. Хочется отдельно поблагодарить правительство Сахалинской области и руководство спортшколы - такого отношения к участникам не видел нигде в России. С удовольствием к вам приезжаю и приеду ещё.

В течение трёх дней 154 спортсмена из 19 регионов страны оспаривали звание сильнейших в плавании на 50, 100, 200 метров баттерфляем, 50, 100, 200 м на спине, 50, 100, 200 м брассом, 50, 100, 200, 400, 800 м вольным стилем, 200, 400 м комплексным плаванием, а также эстафетах 4х50 вольным стилем и комплексным плаванием. Всего на состязаниях разыграли 38 комплектов медалей.

Представительница питерского клуба «Фитнес Хаус» Татьяна Тихомирова выступала в плавании на 100 и 200 метров брассом, а также 800 метров вольным стилем среди женщин 60-64 лет и везде стала первой.

- В плавании «Мастерс» я с 2013 года. Мне очень нравится, езжу на разные старты, вокруг всегда дружный коллектив, переживаем друг за друга, ставим рекорды, заряжаемся адреналином, - поделилась эмоциями Татьяна. – Плыть было очень легко, прошла все дистанции с удовольствием. Бассейн здесь замечательный, светлый, вода быстрая, всё отлично. На Сахалине я впервые и мне здесь всё в новинку. Съездила на несколько экскурсий по острову и осталась под большим впечатлением. Увезу отсюда домой только положительные эмоции.