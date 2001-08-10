Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2024
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13:45, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты привезли три медали всероссийского турнира

Сахалинские каратисты привезли три медали всероссийского турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники островной школы восточных видов единоборств завоевали три награды всероссийского турнира по каратэ «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Артем Воротынов одержал победу в категории «ката» среди юношей 14-15 лет. Он выступает под руководством тренера Ольги Рудых. Бронзовые медали забрали Максим Рыбкин среди юниоров 16-17 лет в возрастной категории «до 68 кг» и Денис Паршиков среди юношей 14-15 лет в категории «до 63 кг». Оба спортсмена занимаются каратэ у Александра Рима.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с собрали более 1200 спортсменов из 38 регионов страны.

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