Сахалинские каратисты привезли три медали всероссийского турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники островной школы восточных видов единоборств завоевали три награды всероссийского турнира по каратэ «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Артем Воротынов одержал победу в категории «ката» среди юношей 14-15 лет. Он выступает под руководством тренера Ольги Рудых. Бронзовые медали забрали Максим Рыбкин среди юниоров 16-17 лет в возрастной категории «до 68 кг» и Денис Паршиков среди юношей 14-15 лет в категории «до 63 кг». Оба спортсмена занимаются каратэ у Александра Рима.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с собрали более 1200 спортсменов из 38 регионов страны.