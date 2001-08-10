Отделение синхронного плавания впервые открылось на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дали старт новому для островного региона виду спорта – синхронному плаванию. 11 июля в бассейне областной спортшколы водных видов спорта состоялось знакомство с тренером - пятикратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта России Анастасией Архиповской, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Для любого спортсмена вызов – стать хорошим тренером, потому что далеко не каждый может преуспеть в обоих направлениях. Очень хочется вырастить достойное поколение синхронисток, и у нас сейчас есть для этого все возможности, - отметила Анастасия Архиповская. – Я пришла в синхронное плавание, когда мне еще не было шести лет. Поэтому для начала занятий рекомендую возраст от пяти до семи. Большим плюсом будет умение держаться и не бояться воды, а также опыт в художественной гимнастике.

В этот день каждый желающий мог задать свои вопросы тренеру и оставить заявку на зачисление в секцию. Зрителей также ждало показательное выступление мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.

- У нас недавно сын начал заниматься новым для Сахалина видом спорта – водным поло. Задумались, куда пристроить младшую дочь, а тут как раз такая встреча. Вид спорта очень красивый и интересный, нам все понравилось, поэтому будем пробовать, - поделилась впечатлениями южносахалинка Татьяна Зверькова.

Занятия начнутся с 1 сентября и будут проходить в новом Центре водных видов спорта.

- Отрадно, что такая титулованная спортсменка приняла наше предложение и согласилась переехать на Сахалин, чтобы воспитывать нашу молодёжь и фактически с нуля создавать островную школу синхронного плавания! Буквально через неделю мы начнём постепенную приемку современного объекта, и к осени он заработает в полную силу. Кроме отделения по синхронному плаванию, в Центре откроются секции по плаванию, прыжкам в воду, водному поло. Это по-настоящему важное событие в масштабах всего Дальнего Востока! Реализовать этот проект удалось благодаря поддержке региональной власти и личной вовлеченности губернатора Валерия Лимаренко, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Записаться на занятия в отделение синхронного плавания можно по ссылке.