Отделение синхронного плавания впервые открылось на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дали старт новому для островного региона виду спорта – синхронному плаванию. 11 июля в бассейне областной спортшколы водных видов спорта состоялось знакомство с тренером - пятикратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта России Анастасией Архиповской, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Для любого спортсмена вызов – стать хорошим тренером, потому что далеко не каждый может преуспеть в обоих направлениях. Очень хочется вырастить достойное поколение синхронисток, и у нас сейчас есть для этого все возможности, - отметила Анастасия Архиповская. – Я пришла в синхронное плавание, когда мне еще не было шести лет. Поэтому для начала занятий рекомендую возраст от пяти до семи. Большим плюсом будет умение держаться и не бояться воды, а также опыт в художественной гимнастике.
В этот день каждый желающий мог задать свои вопросы тренеру и оставить заявку на зачисление в секцию. Зрителей также ждало показательное выступление мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.
- У нас недавно сын начал заниматься новым для Сахалина видом спорта – водным поло. Задумались, куда пристроить младшую дочь, а тут как раз такая встреча. Вид спорта очень красивый и интересный, нам все понравилось, поэтому будем пробовать, - поделилась впечатлениями южносахалинка Татьяна Зверькова.
Занятия начнутся с 1 сентября и будут проходить в новом Центре водных видов спорта.
- Отрадно, что такая титулованная спортсменка приняла наше предложение и согласилась переехать на Сахалин, чтобы воспитывать нашу молодёжь и фактически с нуля создавать островную школу синхронного плавания! Буквально через неделю мы начнём постепенную приемку современного объекта, и к осени он заработает в полную силу. Кроме отделения по синхронному плаванию, в Центре откроются секции по плаванию, прыжкам в воду, водному поло. Это по-настоящему важное событие в масштабах всего Дальнего Востока! Реализовать этот проект удалось благодаря поддержке региональной власти и личной вовлеченности губернатора Валерия Лимаренко, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Записаться на занятия в отделение синхронного плавания можно по ссылке.
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