Сахалинцев приглашают на торжественное открытие отделения синхронного плавания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие первого в Сахалинской области отделения синхронного плавания пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Тренировать спортсменок будет пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Архиповская.

С осени отделение будет работать в новом Центре водных видов спорта «Волна», а пока расположится в стенах спортшколы водных видов спорта (пр-т Мира, 470), где 11 июля в 18:00 будущие воспитанницы и их родители смогут познакомиться с тренером и задать интересующие вопросы.

Также на мероприятии пройдут автограф-сессия с Анастасией Архиповской и показательные выступления мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.

Здесь же будут подведены итоги розыгрыша абонементов в тренажерный зал и бассейн СШ водных видов спорта, проходящего в телеграм-канале спортшколы.

Приглашаем всех посетить отделение нового для островного региона вида спорта!