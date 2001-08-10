Сахалинцев приглашают на торжественное открытие отделения синхронного плавания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие первого в Сахалинской области отделения синхронного плавания пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Тренировать спортсменок будет пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Архиповская.
С осени отделение будет работать в новом Центре водных видов спорта «Волна», а пока расположится в стенах спортшколы водных видов спорта (пр-т Мира, 470), где 11 июля в 18:00 будущие воспитанницы и их родители смогут познакомиться с тренером и задать интересующие вопросы.
Также на мероприятии пройдут автограф-сессия с Анастасией Архиповской и показательные выступления мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.
Здесь же будут подведены итоги розыгрыша абонементов в тренажерный зал и бассейн СШ водных видов спорта, проходящего в телеграм-канале спортшколы.
Приглашаем всех посетить отделение нового для островного региона вида спорта!
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