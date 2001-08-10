Юные сахалинцы боролись за звание сильнейших в пляжном самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по пляжному самбо прошли в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания на городском пляже в Аниве собрали 112 участников 2009-2016 годов рождения из Корсакова, Холмска, Долинска, Южно-Сахалинска и Анивы.

- Для пляжного самбо подготавливается специальная площадка размером 6 на 6 метров. Схватка между соперниками длится до первого броска. Если в течение трёхминутного поединка броска не происходит, определяют активного борца, которого объявляют победителем, - поделился подробностями главный судья соревнований Эдуард Задорожный.

Один из участников соревнований – 7-летний Артур Смирнов. Юный самбист занял третье место в самой юной категории – «мальчики 2015-2016 г.р., до 25 кг».

- Занимаюсь самбо год, у меня дедушка самбист, а также старший брат начинал с этого вида спорта, но потом перешёл в ММА. Мне нравится бороться, но пока получается далеко не всё. Люблю делать заднюю подножку, но тяжело даётся бросок через плечо, - рассказал Артур. – Сегодня бороться было сложно. Оба соперника были выше и крупнее меня, было тяжело проводить некоторые приёмы. Но я все равно очень доволен результатом.

По итогам схваток первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Тимофей Богданов, Андрей Семченков, Эмир Асанбеков, Богдан Рачек, Абай Касымбеков, Данил Ершов, Рысбек Бердикулов, Мухаммад Расулов, Артём Васильев, Марк Юрченко, Ганижон Шералиев, Максим Плаксин, Байнур Калыбеков, Никита Марьиных, Ярослав Желонкин, Тимур Хан, Нуриэль Бердикулов и Роман Гарибов.

Мероприятие организовано Олимпийским советом Сахалинской области, СШ г. Анивы, СШ самбо и дзюдо при грантовой поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области.