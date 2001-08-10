Сахалинцев приглашают на торжественное открытие отделения синхронного плавания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие первого в Сахалинской области отделения синхронного плавания пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Тренировать спортсменок будет пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Архиповская.
С осени отделение будет работать в новом Центре водных видов спорта «Волна», а пока расположится в стенах спортшколы водных видов спорта (пр-т Мира, 470), где 11 июля в 18:00 будущие воспитанницы и их родители смогут познакомиться с тренером и задать интересующие вопросы.
Также на мероприятии пройдут автограф-сессия с Анастасией Архиповской и показательные выступления мастера спорта России по синхронному плаванию Марты Мельник.
Здесь же будут подведены итоги розыгрыша абонементов в тренажерный зал и бассейн СШ водных видов спорта, проходящего в телеграм-канале спортшколы.
Приглашаем всех посетить отделение нового для островного региона вида спорта!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:58 Сегодня На Сахалине сотрудница бюджетного учреждения благодаря махинациям получила более 250 тысяч рублей
09:10 Сегодня Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
11:10 Сегодня 20 тысяч цветов сегодня будут высажены в Южно-Сахалинске
12:13 Сегодня На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 11:35 Вчера Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 2 Июля В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
- 16:55 1 Июля В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 1 Июля Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?