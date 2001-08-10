Сахалинцы завоевали семь медалей всероссийского турнира по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями семи наград всероссийского турнира Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Казани и собрали 198 участников-лиц с синдромом Дауна из 39 регионов России, а также Италии, Казахстана и Кыргызстана. В течение пяти дней пловцы разыгрывали 222 комплекта наград.

По результатам состязаний сахалинец Павел Новиков стал победителем в заплыве на 25 метров на спине и взял серебро на 50 метрах вольным стилем. Кирилл Елькин стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем. Илья Серебряков финишировал вторым в стартах на 50-метровке вольным стилем и третьим на дистанции 25 м на спине. Роман Беспальченко заработал бронзу в составе смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем. Также островитяне стали вторыми в инклюзивной эстафете 4х25 м вольным стилем. В ней Кирилл Елькин и Роман Беспальченко выступали вместе с тренером Татьяной Гречаной и мамой Кирилла Татьяной Гракович.