Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2024
Сейчас 17:38
87,95|94,58|66,91
На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня
10:34, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали семь медалей всероссийского турнира по плаванию "Победим вместе"

Сахалинцы завоевали семь медалей всероссийского турнира по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями семи наград всероссийского турнира Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Казани и собрали 198 участников-лиц с синдромом Дауна из 39 регионов России, а также Италии, Казахстана и Кыргызстана. В течение пяти дней пловцы разыгрывали 222 комплекта наград.

По результатам состязаний сахалинец Павел Новиков стал победителем в заплыве на 25 метров на спине и взял серебро на 50 метрах вольным стилем. Кирилл Елькин стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем. Илья Серебряков финишировал вторым в стартах на 50-метровке вольным стилем и третьим на дистанции 25 м на спине. Роман Беспальченко заработал бронзу в составе смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем. Также островитяне стали вторыми в инклюзивной эстафете 4х25 м вольным стилем. В ней Кирилл Елькин и Роман Беспальченко выступали вместе с тренером Татьяной Гречаной и мамой Кирилла Татьяной Гракович.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?