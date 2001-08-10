Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь спортсменов-ветеранов СВО от Сахалинской области отправятся в Хабаровск на межрегиональные соревнования Дальневосточного федерального округа, организуемые Государственным фондом «Защитники Отечества».

С 18 по 21 июня 2024 года в Хабаровске пройдёт межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», организуемое Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при участии Паралимпийского комитета России, правительства Хабаровского края и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях примут участие команды ветеранов СВО от каждого дальневосточного региона. На спортивном мероприятии более ста спортсменов будут соревноваться в нескольких дисциплинах: настольный теннис, стрельба из лука, пауэрлифтинг, армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки и волейбол сидя. Также чемпионы-паралимпийцы проведут паралимпийский урок и мастер-классы по различным видам спорта.

От Сахалинской области, благодаря поддержке регионального правительства, на «Кубок» отправятся ветераны СВО, принимавшие участие в региональном этапе состязаний, а именно: Константин Кузьминский, занявший первое место в стрельбе из винтовки, второе место в стрельбе из лука, третье место в жиме лёжа, Максим Мельник забравший второе место в настольном теннисе, Александр Кан победитель в стрельбе из лука, занявший первое местов настольном теннисе и третье место в стрельбе из винтовки, Константин Иноземцев вставший на первое место пьедестала в настольном теннисе и армрестлинге, Андрей Казыкин, показавший второй результат по стрельбе из винтовки, Денис Сафиуллин, занявший почётное третье место в стрельбе из лука и армрестлинге, Сергей Брик и Владимир Попов, показавшие высокие результаты, но не набравшие достаточно много очков, но не попавшие в первую тройку призёров. Весь месяц спортсмены занимались с именитыми тренерами и заряжены на успех.

«Наши ветераны всё активнее вовлекаются в спорт, а мы стараемся показать им как можно больше дисциплин, которые могут подойти им, даже если у них ещё не восстановилось здоровье, ампутированы конечности или установлены протезы. Мы проводим для них мастер-классы и открытые уроки. Ещё пару месяцев назад многие из них не знали о возможности заниматься зимними видами спорта или стрельбой из лука, а теперь у нас сформирована целая команда для межрегиональных соревнований, пусть немногочисленная, но это только начало. Команда нашего филиала старается помочь ветеранам открывать для себя что-то новое. Мы собирали парней для игры в пейнтбол, а в ближайшие месяцы у нас планируются соревнования по нардам, дартсу, настольному теннису, волейболу, начинаются тренировки по бильярду, а зимой будут занятия кёрлингом, следж-хоккеем, горными лыжами, и список дисциплин постоянно растёт», – рассказала руководитель сахалинского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.

Кроме того, Губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко инициированы стройки спортивных школ и тренировочных центров, создаются условия для инклюзивности в городской среде, что также открывает для ветеранов с инвалидностью дорогу с профессиональный и любительский спорт.

Также в рамках проведения «Кубка Защитников Отечества» пройдет творческий фестиваль с участием ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Завершится «Кубок Защитников Отечества» церемонией награждения и торжественной церемонией закрытия. Следить за ходом соревнований в Хабаровске и узнавать об успехах сахалинских спортсменов вы можете в телеграм-канале регионального филиала фонда по ссылке: https://t.me/ZaOtechestva65, там же вы сможете узнать какую помощь оказывает фонд ветеранам и семьям участников СВО, какие проводит мероприятия для них и какие меры социальной поддержки действуют на территории области.