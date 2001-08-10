Алексей Ягудин примет участие во Всероссийском олимпийском дне на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.
23 июня в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина южносахалинцев и гостей областного центра ждут автограф-сессии и мастер-классы от чемпионов по различным видам спорта, а также многочисленные интерактивы, выставочная экспозиция спортивных федераций России, квесты, показательные выступления и многое другое.
Начало в 10:00.
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