Алексей Ягудин примет участие во Всероссийском олимпийском дне на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.

23 июня в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина южносахалинцев и гостей областного центра ждут автограф-сессии и мастер-классы от чемпионов по различным видам спорта, а также многочисленные интерактивы, выставочная экспозиция спортивных федераций России, квесты, показательные выступления и многое другое.

Начало в 10:00.