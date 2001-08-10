Тихоокеанское
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13:01, | Новости спорта Сахалина и Курил

Для студентов Сахалинского техникума сервиса провели мастер класс по кёрлингу

Для студентов Сахалинского техникума сервиса провели мастер класс по кёрлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серия мастер-классов по кёрлингу для студентов Регионального центра инклюзивного образования Сахалинского техникума сервиса прошла на льду Учебно-тренировочного центра «Восток».

Учащиеся с большим удовольствием познакомились с новым для них видом спорта. Занятия состоялись под патронатом мастера спорта России по кёрлингу, чемпиона страны, участницы зимних Олимпийских игр в Сочи Екатерины Антоновой.

- Это уже второй раз, когда мы встречаемся с ребятами на льду. Некоторые из студентов, увидев щётки впервые, довольно скептически относятся к кёрлингу. Но как только сами пробуют отправить камень в «дом» соперника, получают бурю эмоций, заряжаются азартом и неподдельным интересом, - отметила Екатерина Антонова.  

Мастер-классы проходят в рамках сотрудничества Центра спортивной подготовки Сахалинской области и техникума сервиса, на базе которого открылось отделение адаптивной физической культуры.

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