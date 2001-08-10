08:45, | Новости спорта Сахалина и Курил
Волейболисты Сахалинской области разыграют Кубок залива Терпения в эти выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эти выходные, 20 и 21 апреля, в Поронайске пройдет традиционный Открытый турнир по волейболу «Кубок залива Терпения».
Спортивные площадки Поронайска объединят 11 мужских волейбольных команд муниципальных образований Сахалинской области.
Игры пройдут на двух площадках – в спорткомплексе «Авангард» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена».
Церемония открытия состоится в субботу, 20 апреля, в 09:30 в «Поронайск-Арене». В
10:00 начало первого матча.
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