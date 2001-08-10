Сахалинские каратисты выступят на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда Сахалинской области примет участие в «Международном Кубке Содружества федераций киокушинкай каратэ». Состязания пройдут в Москве 20 и 21 апреля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На татами встретятся участники в возрасте от 12 до 55 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Кувейта, Бахрейна, Ирана и Саудовской Аравии. Сахалинскую команду представят Станислав Шишов, Регина Банникова, Дмитрий Кулик, Анастасия Попова и Никита Кознов.

Бойцы сразятся за медали и право на участие в чемпионате мира W.K.O. (World Kumite Organization) среди мужчин и женщин, который пройдет в Осаке в ноябре 2024 года. Кульминацией «Кубка Содружества» традиционно станут четыре профессиональных поединка по версии «Киокушин Профи».