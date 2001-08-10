Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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12:02, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец стал серебряным призером международных соревнований по каратэ в Сербии

Сахалинец стал серебряным призером международных соревнований по каратэ в Сербии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 марта в городе Чачак, Сербия, прошел 53-й традиционный международный турнир по каратэ «Золотой пояс», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Воспитанник СШ ВВЕ, студент СахГУ, спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким), проведя четыре поединка, вышел в финал весовой категории мужчины свыше 84 кг и занял второе место.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сербии, Словакии, Черногории, Румынии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Болгарии, Северной Македонии, Франции, Италии, Швеции, Турции, Хорватии, Греции.

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