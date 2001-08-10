В сахалинском минспорте наградили островных каратистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов встретился со спортсменами островного спортклуба «САХКИОКУШИН», завоевавшими 18 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Любой вид спорта – а тем более единоборства – это внутреннее воспитание и ощущения спортсмена. Очень важно то, как тренеры несут знания, философию и культуру спорта, и осознание самими ребятами, для чего они погружаются в то или иное направление. Я поздравляю вас с достижениями! Любите спорт, занимайтесь спортом, уверен, впереди вас ждут новые высоты и победы! – напутствовал Артём Подшивалов.
Глава ведомства вручил благодарственные письма Роману Токмакову, Савелию Сомовскому, Александру Кису, Надежде Дехтелинской, Денису Ли, Захару Федотову, Роману Зеленину, Максиму Дунаеву, Кириллу Хе, Дарье Стрелковой, Лидии Балабиной, Анастасии Егоровой, Владиславу Дригину, Ксении Родионовой, Диане Черенде, Максиму Базарбаеву, Дарине Салмановой и Эмилии Никулиной.
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