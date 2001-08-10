Тихоокеанское
информационное агентство
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17:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал командный чемпионат области по настольному теннису

На Сахалине стартовал командный чемпионат области по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 тур командного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Звание сильнейших оспаривали 18 спортсменов в составе пяти команд, представляющих Невельск, Томари и областной центр.

По итогам турнира победу одержали Павел Голубев, Сергей Пак и Дмитрий Чо в составе южно-сахалинской команды СПИН. Второе место заняли невельчане Сергей Ю, Алексей Юн и Алексей Ли. Тройку лидеров замкнули представители Томари Виктор Краснов, Евгений Владыкин и Артём Комиссар.

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