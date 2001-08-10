Сахалинский боксер выполнил норматив кандидата в мастера спорта на всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Боксеры из 23 регионов страны разыграли награды всероссийского турнира по боксу, который завершился в минувшие выходные в Хабаровске. В числе участников за медали боролись и сахалинские представители этого вида единоборств, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В этом году Кубок мэра Хабаровска получил особый статус — класс А. К участию допускались мастера, кандидаты в мастера спорта и обладатели первого разряда. То есть в случае победы юноши 17-18 лет получили шанс стать мастерами спорта.

По итогам поединков самый яркий результат из сахалинской команды продемонстрировал воспитанник спортшколы "Кристалл" из Южно-Сахалинска Даниил Слепухин. Спортсмен победно провел три боя и завоевал золотую медаль.

– Кроме первого места на всероссийском турнире Даниил выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Это отличный результат! – отметил наставник боксера Александр Якушев.

Остальные члены сахалинской сборной команды по боксу стали обладателями бронзовых медалей турнира. В их числе южно-сахалинцы Искандер Микаилов (48 кг), Алмамбет Батыров (75 кг), Дмитрий Долгоруков (до 60 кг), а также Сергей Василев (51 кг) из Шахтерска. Лучшим судьей турнира признан Николай Барышев из Южно-Сахалинска.