Сахалинский боксер выполнил норматив кандидата в мастера спорта на всероссийском турнире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Боксеры из 23 регионов страны разыграли награды всероссийского турнира по боксу, который завершился в минувшие выходные в Хабаровске. В числе участников за медали боролись и сахалинские представители этого вида единоборств, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В этом году Кубок мэра Хабаровска получил особый статус — класс А. К участию допускались мастера, кандидаты в мастера спорта и обладатели первого разряда. То есть в случае победы юноши 17-18 лет получили шанс стать мастерами спорта.
По итогам поединков самый яркий результат из сахалинской команды продемонстрировал воспитанник спортшколы "Кристалл" из Южно-Сахалинска Даниил Слепухин. Спортсмен победно провел три боя и завоевал золотую медаль.
– Кроме первого места на всероссийском турнире Даниил выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Это отличный результат! – отметил наставник боксера Александр Якушев.
Остальные члены сахалинской сборной команды по боксу стали обладателями бронзовых медалей турнира. В их числе южно-сахалинцы Искандер Микаилов (48 кг), Алмамбет Батыров (75 кг), Дмитрий Долгоруков (до 60 кг), а также Сергей Василев (51 кг) из Шахтерска. Лучшим судьей турнира признан Николай Барышев из Южно-Сахалинска.
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