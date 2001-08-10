Сахалинские каратисты успешно выступили на международном турнире в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крупнейший в России международный турнир «Москва – Вселенная каратэ 2023» завершился в столице. Он собрал более 300 спортсменов из 27 стран мира, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр в Токио и чемпионатов мира, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Честь Сахалинской области защищали каратисты спортивной школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Жанна Костюшкина, Константин Коковуров, Евгений Сон, Ли Ен Бок, Никита Большаков, Ахмед Ахмедов. Спортсменам удалось добиться отличных результатов.
Ахмед Ахмедов (тренер Ихтибар Ахмедов и Леонид Ким) поднялся на высшую ступень пьедестала в категории мужчины до 67 кг. Выиграв 4 поединка, каратист вышел в финал, где одержал победу над соперником из Казахстана.
Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) стал серебряным призером международных соревнований в категории мужчины свыше 84 кг. Спортсмен провел 5 боев, в каждом из которых выиграл. В финальном сражении Константин уступил спортсмену из Азербайджана.
Евгений Сон (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов) стал пятым в категории мужчины до 67 кг, а Никита Большаков (тренер Леонид Ким и Алексей Тян) оказался на седьмой строчке в категории мужчины до 60 кг. Еще одно седьмое место заняла Жанна Костюшкина (тренер Расул Керимов) в категории женщины до 55 кг.
В общем командном зачете Россия заняла первое место, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. На втором месте сборная Казахстана, на третьем - Азербайджан.
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