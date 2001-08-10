СШОР зимних видов спорта завершила все работы на лыжной базе в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта завершила ремонт своего объекта на улице Венской, 5 - лыжной базы. После капитального ремонта здесь появились удобная парковка, современные комната отдыха и тренерские, увеличилось место для хранения инвентаря, обновили тренажерный зал, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Мы заменили кровлю и фасад, установили внешнюю подсветку здания. Изменили входную группу, добавив тамбур, поменяли все окна и двери, утеплили помещение, заменили электропроводку, систему отопления, а также поработали над внутренним оформлением - в тренажерном зале художники нанесли мотивационные лозунги для спортсменов, а при подъеме на второй этаж гостей встречает маскот Сахалинского международного лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова медведь Зим Зимыч, - рассказал директор СШОР ЗВС Михаил Шамсутдинов. - Кроме этого, на улице мы установили большой экран и добавили площадку для тренировок в теплое время года. Сейчас все работы здесь завершены и, я уверен, что мы обеспечили наших спортсменов всем необходимым для комфортных тренировок.

Помимо лыжной базы, спортшкола капитально отремонтировала 700 метров нижней части лыжероллерной трассы, реконструировала трамплины К-20 и К-35, сделав их всесезонными. Сейчас подходят к концу работы на трамплине для начинающих летающих лыжников К-10.

- Помимо строительства новых спортивных объектов, очень важно реконструировать и подводить под современные стандарты уже существующие. Работа спортшколы зимних видов спорта - яркий тому пример, как это можно сделать качественно и оперативно. В будущем обновленная лыжная база и трамплинный комплекс "Высота" могут стать отличным местом для тренировок и выступлений наших, а также спортсменов из других регионов страны к крупным всероссийским и международным стартам, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.