Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2023
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17:13, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайский "Авангард" лучший в баскетболе

Поронайский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошел открытый турнир Поронайского городского округа по баскетболу 3х3 среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 6 команд.
 
По итогу всех матчей призовые места распределились следующим образом:
1 место - "Авангард" Поронайск;
2 место - "Сахалинец" Александровск-Сахалинский;
3 место - "Строитель" Александровск-Сахалинский.

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