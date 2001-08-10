На Сахалине стартовали чемпионат и первенство России по каратэ среди спортсменов с нарушением слуха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине сегодня, 22 сентября, стартовали чемпионат и первенство России по каратэ среди спортсменов с нарушением слуха. Местом проведения состязаний стал учебно-тренировочный центр "Восток". Участие в соревнованиях принимают более 100 спортсменов со всех регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Начало зрелищных поединков в 10:00 ежедневно с 22 по 24 сентября. Церемония открытия соревнований состоится 23 сентября в 13:00. Сахалинцев и гостей региона приглашают поддержать островных спортсменов. Вход свободный.
За уникальным спортивным событием островного региона можно наблюдать в прямом эфире по ссылке.
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