Тихоокеанское
информационное агентство
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11:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовали чемпионат и первенство России по каратэ среди спортсменов с нарушением слуха

На Сахалине стартовали чемпионат и первенство России по каратэ среди спортсменов с нарушением слуха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сегодня, 22 сентября, стартовали чемпионат и первенство России по каратэ среди спортсменов с нарушением слуха. Местом проведения состязаний стал учебно-тренировочный центр "Восток". Участие в соревнованиях принимают более 100 спортсменов со всех регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Начало зрелищных поединков в 10:00 ежедневно с 22 по 24 сентября. Церемония открытия соревнований состоится 23 сентября в 13:00. Сахалинцев и гостей региона приглашают поддержать островных спортсменов. Вход свободный.

За уникальным спортивным событием островного региона можно наблюдать в прямом эфире по ссылке.

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