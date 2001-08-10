На Сахалине стартовала регистрация на Международный турнир по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают побороться за призы I Международного турнира по плаванию "СахМастерс-2023" в категории "Мастерс". Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта Южно-Сахалинска с 22 по 24 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Оставить заявку можно на сайте Федерации плавания "Мастерс".

К участию приглашаются спортсмены в возрасте от 25 до 95 лет. Их будут ждать дистанции от 50 до 800 метров в дисциплинах "брасс", "баттерфляй", "на спине", "вольный стиль", "комплексное" и "комбинированное" плавание, а также эстафета.

Соревнования по плаванию в категории "Мастерс" - популярное направление во всём мире, это рейтинговые турниры, которые позволяют официально регистрировать рекорды. Участникам начисляются рейтинговые очки, и в случае выполнения, будут присвоены спортивные звания и разряды.