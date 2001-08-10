Звезды Кубка России по плаванию встретились с сахалинскими спортсменами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился первый этап Кубка России по плаванию. После финальных стартов, которые прошли 2 мая, члены сборной команды страны встретились с островными спортсменами и ответили на их вопросы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Месяцы подготовки - и эти два дня пролетели как один миг. Считаю, что этот спортивный праздник удался. Мы увидели звезд плавания мировой величины, которые показали нам что такое спорт высших достижений. Решение о проведении на Сахалине этапа Кубка России было принято в прошлом году. Президент федерации плавания России Владимир Сальников поверил в нас, и мы оправдали эти надежды. Благодарю за оказанное доверие. Хотелось бы, чтобы эти соревнования стали для островного региона традиционными и ежегодными, - открыл встречу министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Участниками мероприятия стали заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, многократный призер Олимпийских игр Виктор Мазанов, а также члены сборной страны, олимпийские призеры, победители международных стартов, рекордсмены мира. Своим опытом с детьми делились Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Олег Костин, Дарья Устинова, Андрей Минаков, Пётр Жихарев, Анастасия Маркова, Кирилл Пригода, Владислав Гринёв, Максим Ступин, Арина Суркова, Павел Самусенко, Илья Бородин, Данил Семьянинов, Даниил Шаталов, Александр Щёголев, Светлана Чимрова.

На встречу с ними приехали юные спортсмены из разных районов Сахалина и Курил, которые занимаются плаванием. Они расспросили именитых пловцов об их ощущениях от побед и поражений на крупных состязаниях, установленных рекордах, нюансах подготовки на разных дистанциях, любимых стилях плавания, способах борьбы с выгоранием и многом другом.

Напоследок звездные гости рассказали о своих впечатлениях о Сахалине, который они посетили впервые. Из-за плотного графика и прохладной погоды спортсмены успели посетить не так много мест на острове - для них организовали экскурсию в краеведческий музей, а также поездки на море и СТК "Горный воздух". Артём Подшивалов предложил представителям федерации плавания в следующий раз предусмотреть больше свободного времени для участников состязаний, чтобы они могли лучше познакомиться с островными достопримечательностями и красотами.

В конце встречи члены сборной страны провели автограф-сессию, а также оставили пожелания островному региону и спортшколе водных видов спорта на баннере со своими портретами.