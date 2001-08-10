Турнир по киокушин в честь Дня Победы на Сахалине собрал более 100 дальневосточных каратистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учебно-тренировочном центре "Восток" состоялся традиционный турнир по киокушин, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На татами собрались более 100 каратистов из районов Сахалинской области, Хабаровска и Благовещенска, рассказали ТИА "Острова" в региональном пинистерстве спорта.
Организатором соревнования выступила региональная федерация киокушин при поддержке министерства спорта Сахалинской области и центра спортивной подготовки.
Победителями турнира в своих возрастных и весовых категориях стали:
Сергей Пантела, Артем Балайкин, Никита Сидихин, Артур Банников, Шехроз Додабаев, Тимур Пакыров, Семён Мельниченко, Тимур Столяров, Тимофей Васляев, Владислав Пантела, Артём Шевчук, Дмитрий Васильев, Иван Сичевский, Дмитрий Кулик, Маргарита Репина, Савелий Долинский, Георгий Исаев, Айдар Абдиев, Владимир Одынский, Алиса Мороз, Дарья Жилина, Дмитрий Щербаков, Платон Пышной, Максим Подлесный, Павел Ткачук, Алиса Бородина, Камилла Хон, Вера Власова, Максим Лалетин.
Впереди у островных каратистов выездные соревнования в Хабаровске, которые пройдут 13-14 мая.
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