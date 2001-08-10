Сахалинец взял золото на международных соревнованиях по каратэ в Венесуэле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник областной спортивной школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) в составе сборной России завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по каратэ «V Спортивные игры Alba 2023». Турнир проходит с 26 апреля по 2 мая в городе Каракасе (Венесуэла).
Сахалинский каратист выступал в категории «18 лет и старше, 84+ кг», в которой за золото боролись пять спортсменов. Соревнования проходили по круговой системе.
В первом бою Константин проиграл спортсмену из Никарагуа, но в оставшихся выиграл с разрывом в несколько баллов. В финальном поединке сахалинец вновь встретился с каратистом из Никарагуа, но на этот раз победа досталась Константину.
- Перед финальным поединком тренеры рассказали, как действовать. Старался следовать тренерской установке на протяжении всего боя – держал дистанцию, не давал сопернику атаковать и постоянно прессинговал. Был более активным на татами. Это сработало. В итоге я выиграл со счетом 3:1, – рассказал о своей победе островной спортсмен.
Сегодня у Константина день отдыха, и он планирует болеть за партнеров по команде. Уже завтра, 29 апреля, сахалинец вновь выйдет на татами и будет участвовать в соревнованиях по командному кумитэ.
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