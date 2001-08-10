Холмчанка Ангелина Ким завоевала бронзу на всероссийских стартах по фигурному катанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская фигуристка Ангелина Ким взяла бронзу Всероссийских соревнований на призы заслуженного тренера России В. Н. Кудрявцева. Старты проходили в Новосибирске и собрали спортсменов из 13 регионов страны в возрасте от 11 до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались в одиночном катании по программам первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы "Кристалл" Виктория Токарева, Ксения Плотникова, Матвей Сендзюк и представительница спортшколы "Холмск-Арена" Ангелина Ким.

В короткой программе среди КМС холмчанка стала пятой, а в произвольной показала второй результат. По результатам двух выступлений Ангелина Ким завоевала бронзовую медаль соревнований.

- Для нас это огромный результат. Мы впервые за 10 лет развития фигурного катания в Сахалинской области смогли завоевать медаль всероссийских соревнований. Мы очень гордимся этим достижением, - отметила руководитель островной федерации фигурного катания на коньках Светлана Пронкина.

Фигуристка Ангелина Ким тренируется под руководством мастера спорта международного класса Александра Шубина и Олеси Лесновой.