Сахалинские каратисты выступят на международных соревнованиях в Минске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четверо островных каратистов примут участие в международных соревнованиях «Кубок Дружбы», которые пройдут в Минске с 5 по 7 мая. За медали турнира в составе сборной страны будут бороться воспитанники областной спортивной школы восточных видов единоборств Евгений Сон, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок и Никита Большаков, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинцы уже прибыли в столицу Республики Беларусь, где сейчас проходит заключительный этап подготовки к состязаниям.

Впервые международные соревнования «Кубок Дружбы» прошли в минском культурно-спортивном комплексе «Чижовка-Арена» в 2022 году. В них приняли участие более 500 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.