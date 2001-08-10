Сахалинец отправится на международные соревнования по каратэ в Венесуэлу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Призёр первенства мира и Европы, воспитанник областной спортивной школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) в составе сборной команды России примет участие в международных соревнованиях по каратэ "V Спортивные игры Alba 2023". Турнир будет проходить с 26 апреля по 2 мая в городе Каракасе (Венесуэла), сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное министерство спорта

"Каратэ - один из семи видов спорта, который будет представлен на международных соревнованиях в Венесуэле. Накануне сборная России по каратэ прошла тренировочные сборы в Санкт-Петербурге, а прямо сейчас приступила к финальному этапу подготовки в Каракасе", - рассказывают в министерстве спорта Сахалинской области.

Всего в состязаниях будут участвовать 3500 спортсменов из 11 стран - Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Содружества Доминики, Антигуа и Барбуды, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Люсии, Гренады, Сент-Китса и Невиса, России.