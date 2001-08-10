Кубок Сахалинской области по холодовому плаванию пройдёт 12 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования традиционно пройдут на реке Лютоге в Аниве. Дорожки для плавания прорубят напротив станции ГИМС, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского ГО.

Мероприятие проводится на дистанции 25 метров и 50 метров вольным стилем, брассом и дельфином. По согласованию с организаторами пловцы могут преодолеть дистанции вольным стилем и брассом 100 и 200 метров вне зачета. Старт производится из воды.

Начало мероприятия в 12:00

Участниками заплыва могут стать профессиональные спортсмены и любители плавания, имеющие соответствующую подготовку, в возрасте 18 лет и старше. Для участия необходимо предоставить следующие документы: заявление на участие, медицинская справка, страховой полис, страхование участника в физкультурных и спортивных мероприятиях. Документы предоставляются комиссии по допуску: 10:00 - 17:00 в рабочие дни, перерыв на обед 13:00 - 14:00, по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 49, 4 этаж., кабинет 407. Контактный номер телефона: 8(4242)67-17-23.