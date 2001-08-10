Сахалинские каратисты стали вторыми на Кубке Успеха в Новосибирске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские каратисты завоевали серебро в общекомандном зачете всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок Успеха 2022». Традиционный турнир прошел в 26 раз и собрал более 1400 спортсменов из 25 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Островной регион на"Кубке Успеха" представляли 67 спортсменов - воспитанники СШОР восточных видов единоборств и южно-курильские каратисты. На их счету шесть золотых, две серебренных и шесть бронзовых медалей.
- Порадовали старшие спортсмены. В категории «18+» они начали выступать совсем недавно, но смогли показать высокие результаты, несмотря на то, что соперники были на несколько лет старше и опытнее. Такие результаты свидетельствуют о правильно выстроенном тренировочном процессе и пристальном внимании со стороны областного министерства спорта. У нас есть возможность приглашать специалистов со сборной России, проводить тренировочные сборы, выезжать на соревнования и следить за квалификацией тренерского состава, - отметил директор СШОР ВВЕ, президент областной федерации каратэ Леонид Ким.
Золото в дисциплине кумите в категории «18 +» завоевали Даниил Петраков (до 84 кг), Константин Коковуров (84 + кг), Жанна Костюшкина (до 55 кг) и Сон Чен Су (до 60 кг), который, а рамках соревнований выполнил норматив мастера спорта.
В соревнованиях среди катистов первые места взяли Даниил Сафин (пара-каратэ) и Артём Воротынов (10-11 лет).
Остался в шаге от победы и завоевал серебро Иван Власов (ката, пара-каратэ), а также Ростислав Тян (12-13 лет, до 40 кг), представляющий южно-курильскую школу каратэ.
Бронзовые медали в дисциплине кумите на счету Ли Ен Бок (18+, до 60 кг), юниоров - Георгия Коваленко (до 76 кг), Виктора Медведева (до 68 кг) и Варвары Френзюк (до 53 кг).
Ольга Салькова, Анна Миранкова и Ева Гончарова стали третьими среди ката-групп. Кирилл Пак завоевал бронзу в личном зачете среди катистов до 11 лет.
Следующая остановка сахалинской сборной - Казань. В ближайшие выходные в столице Татарстана состоятся всероссийские соревнования «Кубок Ак Барса».
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