Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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15:44, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"

В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля в Спортивной школе водных видов спорта, прошёл очередной этап «Быстрого китёнка», для кого-то он стал первым в жизни стартом. По традиции в соревнованиях «Быстрый китёнок» принимают участие пловцы начальной подготовки 1-ого и 2-ого года обучения, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Около 200 спортсменов боролись за медали лишь в одном стиле плавания – вольном.

Правда, дистанция была различной, например в возрастной категории 7-8 лет спортсмены преодолевали вольным стилем – 25 метров, 9-10  - 50 метров, дети старше 10-ти лет плыли 100 метров.

Итого, призовые места распределились следующим образом:

 

Девочки 7-8 лет (25 метров):

1 место СТЕФАНИ Мэй  24.11

2 место ЦЫГАНОВА Светлана 26.10

3 место БИКБАЕВА София 26.96

 

Мальчики 7-8 лет (25 метров)

1 место ЛУЧИН Валерий 20.96

2 место ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил 22.72

3 место ВОЛОДИН Вячеслав  25.22

 

Девочки 9-10 лет (50 метров)

1 место СТАРОДУБЕНКО Валерия 34.76

2 место КОЛОДКИНА София 39.14 

3 место ЦУКАНОВА Карелия  40.70

 

Мальчики 9-10 лет (50 метров)

1 место СУХАРЕВСКИЙ Иван 34.79

2 место САВВИН Александр 34.90

3 место КАН Тимофей 38.50

 

Девочки 11-12 лет (100 метров)

1 место СТАРОДУБЕНКО Кира 1:17.81

2 место ГНАТЮК София 1:21.13

3 место ЧУПРОВА Дарина 1:27.03

Мальчики 11-12 лет (100 метров)

1 место ИСАКОВ Марк  1:16.11

2 место  ТАРАНЕНКО Никита  1:18.75

3 место КОЗУБЕНКО Максим 1:23.16

Самым зрелищным стала эстафета 4 по 25 метров, и здесь лучшими стала команда Павла Коренухина, на втором месте Ким Ю Ми, а на третьем команда Алексея Обухова.

Мы поздравляем всех ребят и тренеров с первыми школьными соревнованиями в этом году, впереди второй этап «Быстрого китёнка», где пловцы покажут, кто лучший в стиле на спине.

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