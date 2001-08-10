В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 февраля в Спортивной школе водных видов спорта, прошёл очередной этап «Быстрого китёнка», для кого-то он стал первым в жизни стартом. По традиции в соревнованиях «Быстрый китёнок» принимают участие пловцы начальной подготовки 1-ого и 2-ого года обучения, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Около 200 спортсменов боролись за медали лишь в одном стиле плавания – вольном.
Правда, дистанция была различной, например в возрастной категории 7-8 лет спортсмены преодолевали вольным стилем – 25 метров, 9-10 - 50 метров, дети старше 10-ти лет плыли 100 метров.
Итого, призовые места распределились следующим образом:
Девочки 7-8 лет (25 метров):
1 место СТЕФАНИ Мэй 24.11
2 место ЦЫГАНОВА Светлана 26.10
3 место БИКБАЕВА София 26.96
Мальчики 7-8 лет (25 метров)
1 место ЛУЧИН Валерий 20.96
2 место ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил 22.72
3 место ВОЛОДИН Вячеслав 25.22
Девочки 9-10 лет (50 метров)
1 место СТАРОДУБЕНКО Валерия 34.76
2 место КОЛОДКИНА София 39.14
3 место ЦУКАНОВА Карелия 40.70
Мальчики 9-10 лет (50 метров)
1 место СУХАРЕВСКИЙ Иван 34.79
2 место САВВИН Александр 34.90
3 место КАН Тимофей 38.50
Девочки 11-12 лет (100 метров)
1 место СТАРОДУБЕНКО Кира 1:17.81
2 место ГНАТЮК София 1:21.13
3 место ЧУПРОВА Дарина 1:27.03
Мальчики 11-12 лет (100 метров)
1 место ИСАКОВ Марк 1:16.11
2 место ТАРАНЕНКО Никита 1:18.75
3 место КОЗУБЕНКО Максим 1:23.16
Самым зрелищным стала эстафета 4 по 25 метров, и здесь лучшими стала команда Павла Коренухина, на втором месте Ким Ю Ми, а на третьем команда Алексея Обухова.
Мы поздравляем всех ребят и тренеров с первыми школьными соревнованиями в этом году, впереди второй этап «Быстрого китёнка», где пловцы покажут, кто лучший в стиле на спине.
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