В Южно-Сахалинске стартовали городские соревнования по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 февраля 2022 года в бассейне спортивной школы водных видов спорта стартовали городские соревнования по плаванию. В заплывах в 25-метровом бассейне примут участие свыше 120 воспитанников спортивных школ по плаванию и водных видов спорта.

Сильнейших спортсменов определят на дистанциях 50, 100 и 200 метров в стилях «баттерфляй», «брасс», «вольный стиль», «на спине», а также в «комплексе», используя все стили.

В школе созданы все условия для полноценных тренировок и совершенствования спортивных навыков пловцов, что позволяет им достойно представлять город на региональных, всероссийских и даже международных соревнованиях.

Соревнования продлятся до 18 февраля, после чего сильнейшие спортсмены будут отмечены грамотами и медалями от организаторов городского соревнования Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.