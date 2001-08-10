Сахалинские каратисты продемонстрировали свое мастерство на региональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 400 участников из Анивы, Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Горнозаводска и села Восток встретились на татами учебно-тренировочного центра «Восток». Там прошли региональные соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества, и областной турнир «На встречу Победе», посвященный Дню вывода войск СССР из Афганистана, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Соревнования проходят на 4 площадках в двух разделах – каратэ «ката» и «кумите». Соревнования проходят по возрастным категориям, первыми на татами выходят каратисты до 18 лет, затем более взрослые спортсмены уже встают на спарринги. Сегодняшние соревнования являются своего рода подготовкой спортсменов к чемпионату и первенству ДВФО, которые пройдут 26-27 февраля в этом же зале. Это будет отборочный этап на Россию, поэтому сегодня дети показывают свою технику и исправляют ошибки, - рассказал главный судья соревнований Александр Рим.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступила ведущий советник департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Юлия Святая.

- От лица министерства спорта приветствую на региональных соревнованиях. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Днём защитника Отечества, пожелать красивой спортивной борьбы, и пусть победит сильнейший! - напутствовала Юлия Святая.

Далее в торжественной обстановке наградили лауреатов премии Сахалинской области по поддержки талантливой молодежи. В их числе победители и призеры чемпионатов и соревнований регионального и всероссийского уровней.

Победителями региональных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества, стали Александр

Джулакян, Андрей Тен, Артем Воротынов, Даниил Никишин, Ева Гончарова, Ирина Таджибаева, Ольга Салкова, Элина Шутова.

В дисциплине «кумите» победу одержали Альберт Ким, Артем Милишкевич, Варвара Френзюк, Виктор Загудаев, Вячеслав Болмусов, Денис Паршиков, Дмитрий Галкин, Евгений Сон, Екатерина Шугаева, Ирина Дьяконова, Кирилл Морозов, Константин Коковуров, Магомедшариф Казуев, Наталья Рязанова, Роман Киселев, Сафина Сулейманова, Ярослав Кан.

Спортсмены помладше также показали свое мастерство. Они приняли участие в областном турнире «На встречу Победе», посвященному Дню вывода войск Советского Союза из Афганистана. В дисциплине «ката» победителями стали Анжелика Губина, Мирослав Скорик, Снежана Семкова, Федор Прилепский.

В дисциплине «кумите» одержали победу Алина Старых, Анатолий Старченко, Анна Цой, Арсентий Ким, Артем Михед, Артем Темных, Артем Шамаев, Вероника Кругликова, Виктория То, Владимир Гладышев, Вячеслав Хан, Екатерина Ким, Иван Никонов, Карина Мартыненко, Кира Мышева, Климентий Яровый, Максим Мышев, Максим Тимошенко, Тимофей Парамонов, Элина Шутова.