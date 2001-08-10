В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира "Белая ладья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 января 2022 года, в городском шахматном клубе завершился муниципальный этап соревнований по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». 56 школьников из 14 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска разыграли путевку на областной этап всероссийских соревнований, рассказали ТИА "Острова" в департаменте по делам молодежи и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Соревнования проходили по швейцарской системе, где каждому игроку было отведено по 60 минут на проведение своей партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.
По итогам проведенных встреч, третье место заняла команда из МАОУ Гимназии № 3, второе место - МАОУ Гимназия № 2 и абсолютным чемпионом стала команда из МАОУ Лицея № 2.
На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья», организаторы мероприятия наградили победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а также пожелали всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.
Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты, показавшие отличную игру.
На первой доске наивысшего результата добился Михаил Бамбизо из МАОУ Лицея № 2. На второй доске вне конкуренции оказался Семён Син, учащийся МАОУ Гимназии № 2. На третьей доске лучшим стал Альберт Син из МАОУ Лицея № 2, а на четвертой доске сильнейшим игроком была признана Алиса Маринина из МАОУ Гимназии № 2.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:04 27 Января Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи
16:09 27 Января Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:10 27 Января На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления
- 16:31 2 Января В Тымовском районе новые сёла подключили к газу
- 16:30 2 Января 3 января в части районов Сахалина будет сильная пурга
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
Выбор редакции
- 10:04 Вчера Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
- 12:02 24 Января Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?