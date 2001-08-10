В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 января 2022 года, в городском шахматном клубе завершился муниципальный этап соревнований по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». 56 школьников из 14 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска разыграли путевку на областной этап всероссийских соревнований, рассказали ТИА "Острова" в департаменте по делам молодежи и спорту администрации Южно-Сахалинска.

Соревнования проходили по швейцарской системе, где каждому игроку было отведено по 60 минут на проведение своей партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.

По итогам проведенных встреч, третье место заняла команда из МАОУ Гимназии № 3, второе место - МАОУ Гимназия № 2 и абсолютным чемпионом стала команда из МАОУ Лицея № 2.

На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья», организаторы мероприятия наградили победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а также пожелали всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.

Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты, показавшие отличную игру.

На первой доске наивысшего результата добился Михаил Бамбизо из МАОУ Лицея № 2. На второй доске вне конкуренции оказался Семён Син, учащийся МАОУ Гимназии № 2. На третьей доске лучшим стал Альберт Син из МАОУ Лицея № 2, а на четвертой доске сильнейшим игроком была признана Алиса Маринина из МАОУ Гимназии № 2.