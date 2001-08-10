Тихоокеанское
информационное агентство
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16:27, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты отправятся за медалями в Омск

Сахалинские каратисты отправятся за медалями в Омск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 января спортивная сборная команда Сахалинской области по каратэ отправится в Омск, чтобы принять участие во всероссийских соревнования по каратэ WKF «Кубок Прииртышья», которые состоятся 21-23 января и соберут порядка 1000 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Островной регион в Омске представят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств и федерации каратэ Южно-Курильска.

Соревнования станут первыми в новом спортивном году.

На прошлых всероссийских соревнованиях «Кубок Прииртышья» сахалинские каратисты завоевали 17 медалей и 3 место общекомандного зачета.

Онлайн трансляция соревнований на Youtube канале MinSportMedia.

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