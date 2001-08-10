Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Новосибирске прошел Чемпионат России по каратэ, в котором приняли участие более 350 спортсменов из 41 региона страны. Главной наградой служила путёвка на Чемпионат мира, который состоится в ноябре в Дубае, рассказали ТИА "Острогва" в региональном минспорте.
Ближе всех к заветной цели - первому месту - подобрался Семён Губайдулин (тренеры Леонид Ким, Максим Мальгин). Воспитанник СШОР ВВЕ и регионального центра спортивной подготовки занял второе место, уступив в финале спортсмену из Югры.
- Это мой второй опыт выступления на чемпионате России. В первый раз показал, мягко говоря, не лучший результат. Сейчас до победы не хватило одного балла, бой завершился со счетом 2:3. Благодарю директора СШОР ВВЕ Леонида Кима и сотрудников нашей школы, которые создали все условия для выполнения данной цели, тренеров за работу со мной, много успел подтянуть за этого год. Не только говорю о физике, я ментально стал сильнее, – поделился Семен Губайдулин.
Завоевав серебро чемпионата России, Семён выполнил норматив мастера спорта, а также попал в основной состав сборной страны. И по результатам тренировочных сборов с национальной командой может отправиться на чемпионат мира.
- Наши ребята – молодцы. Для многих из них это первый опыт выступления на взрослом турнире. Они «показали зубы», провели конкурентные бои. Например, Никита Большаков и Даниил Петраков в первых боя победили мастеров спорта международного класса. Ребятам во многом не хватило зрелости, не смогли правильно распределить силы. В следующем году они покажут лучшие результаты, – отметил тренер СШОР ВВЕ Расул Керимов.
Второй результат среди сахалинцев в индивидуальном зачете показал Евгений Сон (тренеры Расул Керимов, Леонид Ким). Победитель первенства Европы выиграл два из четырех поединков и стал седьмым в самой конкурентной подгруппе «до 68 килограммов». Пятыми стали наши девушки – Ольга Салкова, Анна Миранкова и Ким Ю Ми (тренеры Леонид Ким, Ольга Рудых) – в состязаниях ката-групп.
Кроме этого, вторым стал спортсмен регионального центра спортивной подготовки Ахмед Ахмедов (тренеры Ихтибар Ахмедов, Леонид Ким), выступающий в параллельном зачете.
В медальном зачете островная сборная заняла 12 место.
Отдельное спасибо, заслуженному тренеру Республики Казахстан Парвизу Мансурову и старшему тренеру сборной команды России по каратэ Сергею Криваковскому, за помощь в подготовке сборной команды Сахалинской области к Чемпионату России.
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