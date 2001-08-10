Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская тяжелоатлетка Вероника Мазалова из Холмска выступит на Первенстве Европы в Польше. Островная спортсменка вошла в состав сборной России и представит страну в категории 59 кг (до 17 лет), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Вероника поборется за медали 23 августа. Ссылка на трансляцию http://europl2021.go2ex.com/.
В 2019 году девушка поставила личный рекорд и рекорд Сахалинской области на первенстве по тяжелой атлетике. В 15 лет при весе в 57 кг она в рывке подняла 77 кило, а в толчке - 90. В прошлом году Мазалова взяла бронзу на Первенстве России, а в этом году ей удалось завоевать золото.
Отметим, что Вероника Мазалова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.
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