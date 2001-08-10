Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская тяжелоатлетка Вероника Мазалова из Холмска выступит на Первенстве Европы в Польше. Островная спортсменка вошла в состав сборной России и представит страну в категории 59 кг (до 17 лет), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Вероника поборется за медали 23 августа. Ссылка на трансляцию http://europl2021.go2ex.com/.

В 2019 году девушка поставила личный рекорд и рекорд Сахалинской области на первенстве по тяжелой атлетике. В 15 лет при весе в 57 кг она в рывке подняла 77 кило, а в толчке - 90. В прошлом году Мазалова взяла бронзу на Первенстве России, а в этом году ей удалось завоевать золото.

Отметим, что Вероника Мазалова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.