Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 19 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 113 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта, одного – за выезд на встречную полосу, двоих – за нарушение правил перевозки детей, двоих – с тонировкой. Оформили 13 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2160 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.