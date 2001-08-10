Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 18 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 121 нарушение ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта и 10 водителей с тонировкой. Оформили четыре материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 709 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.