За сутки на Сахалине автоинспекторы задержали двух пьяных водителй и 13 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 18 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 121 нарушение ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта и 10 водителей с тонировкой. Оформили четыре материала на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 709 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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