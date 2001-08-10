Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 25 июня текущего года фигурантка приметила частный дом, из которого недавно съехали жильцы. В нём были установлены два окна ПВХ с фурнитурой.

С целью личного обогащения злоумышленница выложила в социальной сети объявление об их продаже. Откликнувшимся покупателям она сообщила, что окна принадлежат ей, и готова продать их вместе с комплектующими. Так путём обмана фигурантка получила за продажу чужого имущества 21 тысячу рублей. Когда настоящий хозяин дома обнаружил исчезновение окон, он обратился в полицию. Сумма ущерба законному владельцу составила более 30 тысяч рублей.

25 июля 2026 года фигурантка пришла к знакомому, чтобы занять денег. На стук в дверь никто не откликнулся, но, стоя на коврике, женщина почувствовала, что под ним лежит какой-то предмет. Приподняв его, обвиняемая обнаружила ключ и поняла, что он от квартиры приятеля.

С его помощью злоумышленница незаконно проникла в жилище. Убедившись, что дома никого нет, она стала осматривать комнаты в поисках чего-нибудь ценного. В платяном шкафу в спальне обвиняемая нашла пакет с наличными – 60 тысяч рублей. Забрав деньги, фигурантка скрылась с места преступления.

Как впоследствии выяснилось, ключ под ковриком оставила мать знакомого, чтобы тот смог попасть домой во время её недолгого отъезда к врачу. Деньги также принадлежали пенсионерке. Она обналичила крупную сумму и отложила в красивый пакет, чтобы подарить внучке в честь рождения правнука.

Следователи СО ОМВД России «Тымовский» собрали исчерпывающую базу доказательств, указывающую на совершение обвиняемой преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.