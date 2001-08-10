Жительницу Долинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за допуск сына к питбайку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске вступил в силу приговор по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Долинский городской суд вынес решение в отношении 33-летней местной жительницы, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.
Суд установил, что жительница Долинского района приобрела для четырнадцатилетнего сына кроссовый мотоцикл (питбайк) с объёмом двигателя 140 кубических сантиметров, который способен разгоняться до 90 км/ч.
Начиная с 25 июня 2026 года она систематически допускала ребёнка к управлению этим транспортным средством без должной экипировки, в том числе по дорогам общего пользования, осознавая опасность таких действий для его жизни.
В сентябре 2026 года подросток, управляя мотоциклом, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате он получил телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Питбайк конфискован.
Приговор вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
11:55 11 Ноября На дорогах Южно-Сахалинска продолжают противогололёдную обработку
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 12:44 Вчера На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 Вчера На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
- 10:47 16 Ноября Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля
- 09:48 13 Ноября Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?