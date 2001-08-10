Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске вступил в силу приговор по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Долинский городской суд вынес решение в отношении 33-летней местной жительницы, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что жительница Долинского района приобрела для четырнадцатилетнего сына кроссовый мотоцикл (питбайк) с объёмом двигателя 140 кубических сантиметров, который способен разгоняться до 90 км/ч.

Начиная с 25 июня 2026 года она систематически допускала ребёнка к управлению этим транспортным средством без должной экипировки, в том числе по дорогам общего пользования, осознавая опасность таких действий для его жизни.

В сентябре 2026 года подросток, управляя мотоциклом, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате он получил телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Питбайк конфискован.

Приговор вступил в законную силу.