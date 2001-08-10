На рейсе Петропавловск-Камчатский – Хабаровск скончался пассажир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагический инцидент произошел на борту самолета Airbus A319 авиакомпании «Аврора», передает ТК «41 Регион». 15 ноября во время полета одному из пассажиров стало плохо.

Человеку была оказана вся необходимая помощь, а сразу после посадки в Хабаровске к трапу прибыли медики скорой помощи. К сожалению, спасти пассажира не удалось — врачи констатировали смерть.

Официальных комментариев от ведомств и авиакомпании на данный момент не поступало.