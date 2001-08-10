На Сахалине инспекторы ДПС задержали компанию на угнанной машине без номеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторов ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции по Сахалинской области привлёк автомобиль Toyota Corolla Fielder, который ехал без государственных регистрационных знаков.
Инспекторы подали сигнал об остановке. После того как машина остановилась, они подошли для проверки документов. В этот момент водитель, пытаясь уйти от ответственности, пересел с водительского сиденья вглубь салона к пассажирам.
В ходе проверки инспекторы сверили идентификационные номера узлов и агрегатов автомобиля по базам данных Госавтоинспекции. Выяснилось, что машина состоит на регистрационном учёте, имеет закреплённый за ней номер и ранее проходила по ориентировке как угнанная.
Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, всех граждан, находившихся в салоне, задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения процессуальных действий и установления всех обстоятельств, в том числе того, кто именно управлял автомобилем.
В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
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