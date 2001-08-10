Сахалинец украл у 77-летней пенсионерки более 341 тысячи рублей и потратил их на ставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Александровск-Сахалинский» завершил расследование уголовного дела против 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с банковского счёта.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в августе нынешнего года сожительница фигуранта познакомила его с 77-летней местной жительницей. Пара общалась с пенсионеркой, помогала ей по мелочам и иногда даже гостила с ночёвкой.

Однажды пожилая женщина попросила его сходить в магазин за соком и дала свою банковскую карту. Фигурант выполнил просьбу, но перед тем, как вернуть кредитку, переписал реквизиты, чтобы узнать, есть ли у пенсионерки сбережения.

Затем злоумышленник зарегистрировал карту потерпевшей в мобильном приложении банка на своём телефоне, подсмотрев СМС-код активации на её телефоне. Сама женщина пользовалась простым кнопочным аппаратом и не могла узнать о манипуляциях обвиняемого.

Получив доступ к счетам потерпевшей, фигурант обнаружил, что на них хранится свыше 1 миллиона рублей. Тогда злоумышленник решил, что если переведёт себе часть её денег, законная владелица средств об этом никогда не узнает в силу своего возраста.

Сначала он перевёл себе 30 тысяч рублей, которыми расплатился за долги и оплатил интернет-заказ. Выждав пару дней и убедившись, что женщина не обнаружила пропажи, мужчина стал переводить чужие деньги для игры на ставках. Спустя некоторое время банк заблокировал карту из-за подозрительных транзакций, и фигурант больше не мог распоряжаться чужим счётом. Всего злоумышленник успел похитить 341 446 рублей.

Вскоре потерпевшая обратилась в банк, где узнала, что её карта была заблокирована из-за многочисленных транзакций, которые она не совершала, и сообщила об этом в полицию.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта в крупном размере, – будет рассмотрено в суде.