Житель Долинска из-за ссоры с соседом разбил топором лобовое стекло машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончил расследование уголовного дела против 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленной порче чужого имущества.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что между фигурантом и его 75-летним соседом регулярно происходили конфликты. Пенсионер часто делал замечания за громкую музыку, шум, быструю езду и тому подобное.

Днём 19 сентября между ними произошёл очередной конфликт, после которого обвиняемый уехал. Возвращаясь ночью домой 20 сентября, фигурант увидел автомобиль сожительницы своего обидчика. Испытывая сильную неприязнь к пенсионеру и желая ему отомстить, злоумышленник взял самодельный топор и нанёс им один удар по лобовому стеклу машины – оно разбилось и полностью утратило эксплуатационные свойства.

В результате повреждений автомобиля собственнице причинили материальный ущерб в сумме 21 500 рублей. Действия гражданина квалифицировали по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.