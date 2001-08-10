В Южно-Сахалинске водитель без прав проехал на красный свет и устроил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 ноября 2026 года в 20:10 в районе дома №159 по улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 34-летний водитель Toyota Caldina, не имеющий права управления транспортными средствами, двигался в южном направлении, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Premio под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили оба водителя – 34-летний водитель Toyota Caldina и 46-летний водитель Toyota Premio.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль без прав.