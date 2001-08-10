В Поронайске женщина украла телефон у знакомого, пока тот спал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске полиция раскрыла кражу мобильного телефона. Потерпевшим стал 44-летний местный житель, ущерб составил 11 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, мужчина сам обратился в дежурную часть. Он рассказал, что познакомился с женщиной в баре и пригласил её продолжить общение у себя дома. Ночью, во время распития спиртного, хозяин квартиры уснул.

Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что гостьи нет. Вместе с ней пропал и его сотовый телефон. Сразу после этого он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ей оказалась 39-летняя жительница Поронайска, ранее судимая. Местонахождение женщины выяснили оперативно, похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

Против неё возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.