После вмешательства прокуратуры устранены нарушения при капремонте фасада дома в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске после вмешательства прокуратуры устранили нарушения, допущенные при капитальном ремонте фасада жилого дома. Проверку провела Долинская городская прокуратура.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, поводом стало обращение местной жительницы, поступившее на личном приёме прокурора области. Женщина сообщила о нарушении сроков капремонта фасада многоквартирного дома по улице Октябрьской в Долинске и недостатках при его выполнении.

Установлено, что договор капитального ремонта фасада жилого дома не исполнен в установленный срок, а при выполнении отдельных работ нарушена строительная технология. Из-за этого на отливах и откосах окон у жителей дома образовалась ржавчина.

В связи с этим руководителю НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области" внесено представление.

После вмешательства прокуратуры работы завершены, а недостатки, допущенные при выполнении договора, устранены.